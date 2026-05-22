Losglück in Sennfeld: 10.000 Euro Hauptgewinn beim PS-Sparen der Sparkasse
SENNFELD / SCHWEINFURT – Großes Aufatmen und noch größere Freude in der Sparkassen-Filiale Sennfeld: Bei der aktuellen Auslosung der Lotterie „PS-Sparen & Gewinnen“ hatte ein treuer Kunde das ganz große Losglück auf seiner Seite. Michael Fenrich sicherte sich den begehrten Hauptpreis in Höhe von stolzen 10.000 Euro.
Die feierliche Gewinnübergabe fand nun direkt vor Ort in der Sennfelder Filiale statt. Vorstandsmitglied Roberto Nernosi und Filialleiter Werner Hoyer ließen es sich nicht nehmen, dem sichtlich gerührten Gewinner den symbolischen Scheck persönlich zu überreichen.
„Es ist für uns immer eine ganz besondere Freude, wenn das regelmäßige Sparen unserer Kundinnen und Kunden mit einem so großartigen Gewinn belohnt wird“, betonte Vorstandsmitglied Roberto Nernosi im Rahmen der Übergabe.
Ein Anruf mit Folgen: „Wegen fünf Euro müsst ihr nicht anrufen!“
Wie überraschend der Geldregen kam, zeigt eine amüsante Anekdote des frischgebackenen Gewinners. Michael Fenrich erinnert sich schmunzelnd an den Moment, als das Telefon klingelte:
„Als die Sparkasse anrief, sagte ich noch scherzhaft: ‚Wegen fünf Euro müsst ihr doch nicht extra anrufen!‘ Dass es dann der Hauptgewinn von 10.000 Euro war, konnte ich erst gar nicht glauben.“
Das Liebesglück mit der Lotterie soll nun direkt ausgebaut werden. Weil im kommenden Juni bereits die nächste große Sonderauslosung ansteht, hat die Familie Fenrich ihr persönliches Los-Kontingent spontan um zehn weitere Lose aufgestockt, um dem Glück noch einmal auf die Sprünge zu helfen.
Das Prinzip des PS-Sparens: Sparen, Gewinnen und Gutes tun
Filialleiter Werner Hoyer nutzte die feierliche Übergabe, um das einfache, aber wirkungsvolle Prinzip hinter den PS-Losen zu erklären. Ein Einzellos kostet monatlich 5 Euro. Das Geld teilt sich wie folgt auf:
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4 Euro wandern als fester Sparanteil direkt auf das Wunschkonto des Kunden und werden dort angesammelt.
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1 Euro fließt als reiner Loseinsatz in den Lotterietopf und sichert Monat für Monat die Chance auf attraktive Geld- und Sachpreise.
Das Besondere: Ein Teil des Loseinsatzes wird von der Sparkasse nicht einbehalten, sondern fließt als Spende direkt wieder zurück in die Region, um dort gemeinnützige und soziale Projekte zu unterstützen.
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