Lottogewinn abgelehnt: Komödie „Nein zum Geld“ im Kurtheater Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Theater Schloss Maßbach gastiert am Dienstag, den 21. April 2026, mit einem provokanten und zugleich amüsanten Stück im Bad Kissinger Kurtheater. Um 19:30 Uhr hebt sich der Vorhang für Flavia Costes zeitgenössische Komödie „Nein zum Geld“, die das Publikum vor eine ungewöhnliche Frage stellt: Was passiert, wenn man auf Millionen verzichtet?
Im Zentrum der Handlung steht Richard, der den Jackpot geknackt hat. Doch statt den Gewinn einzulösen und in ein Leben voller Luxus zu starten, entscheidet er sich bewusst für die Bescheidenheit. Er möchte alles so lassen, wie es ist. Diese Entscheidung stößt bei seiner Familie und seinen engsten Freunden jedoch auf völliges Unverständnis und löst eine Kette von Ereignissen aus, bei der die Gier und die moralischen Vorstellungen der Beteiligten auf eine harte Probe gestellt werden.
Ein spritziger Blick auf gesellschaftliche Werte
Die Inszenierung unter der Regie von Augustinus von Loë verspricht einen temporeichen Abend voller Wortwitz und Ironie. Die Komödie nutzt das extreme Szenario, um tiefere Fragen nach dem Stellenwert von Besitz und dem wahren Glück in unserer Gesellschaft zu beleuchten. Dabei wird deutlich, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, wenn plötzlich unvorstellbarer Reichtum in greifbare Nähe rückt – und wieder zu verschwinden droht.
Besetzung und Details:
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Darsteller: Anna Katharina Fleck, Inka Liad, Yannick Rey und Jonas Stüdemann.
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Termin: Dienstag, 21. April 2026, 19:30 Uhr.
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Veranstaltungsort: Kurtheater Bad Kissingen.
Das Gastspiel bietet Theaterfreunden die Gelegenheit, ein modernes Stück zu erleben, das ebenso unterhaltsam wie nachdenklich die menschliche Natur unter dem Einfluss des Geldes porträtiert.
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