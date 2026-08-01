Lucy Klinder radelt beim Stadtradeln bis nach Barcelona

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Bei der Aktion Stadtradeln 2026 hat die zwölfjährige Lucy Klinder mit 1.317,8 Kilometern die meisten Kilometer aller Einzelradlerinnen im Landkreis Bad Kissingen gesammelt. Das Landratsamt zeichnete nun die Siegerinnen und Sieger aus.

Die Strecke von München bis ins spanische Barcelona hätte Lucy Klinder theoretisch mit ihrer gefahrenen Distanz zurückgelegt. Gleichzeitig war sie Teil des Siegerteams der Staatlichen Realschule Bad Brückenau. Gemeinsam mit Team-Captain und Schulleiter Michael Kreil erreichten 128 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 33.487 Kilometer, was durchschnittlich rund 262 Kilometer pro Person entspricht.

Das Stadtradeln fand im Landkreis Bad Kissingen vom 14. Juni bis zum 4. Juli statt. Der Landkreis beteiligte sich bereits zum fünften Mal an der Aktion des Klima-Bündnisses. Zusätzlich nahmen die Kommunen Bad Brückenau, Fuchsstadt, Hammelburg, Motten, Oerlenbach, Wildflecken, Geroda und Zeitlofs teil. Organisiert wurde die Aktion von Laura Neulitz, Klimaschutzkoordinatorin des Landkreises.

Insgesamt beteiligten sich 966 aktive Radlerinnen und Radler. Gemeinsam legten sie 249.878 Kilometer zurück. Damit wurden im Vergleich zum Auto rund 37,5 Tonnen CO₂ eingespart. Landrat Mario Götz würdigte bei der Siegerehrung im Landratsamt das Engagement der Teilnehmenden und betonte, dass die Gesamtstrecke etwa 6,2 Erdumrundungen entspreche.

Besonders hob der Landrat die Leistung der Staatlichen Realschule Bad Brückenau hervor, die als bestes Team ausgezeichnet wurde. Die Schule hatte bereits zuvor die bundesweite Auszeichnung als fahrradfreundlichste Schule Deutschlands 2026 erhalten. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden mit einem Preis in Höhe von 250 Euro der VR-Bank ausgezeichnet. Zudem gab es für alle Beteiligten eine Kugel Eis. Als erfolgreichste Klasse wurde die Klasse 5b der Realschule Bad Brückenau geehrt.

Auch weitere Radfahrerinnen und Radfahrer überzeugten mit ihren Leistungen. Als bester Einzelradler wurde Thomas Brand vom Team Feuerwehr Weißenbach aus der Gemeinde Zeitlofs ausgezeichnet. Er legte bei 28 Fahrten insgesamt 2.229,7 Kilometer zurück.

In der Kategorie „Kilometer pro Kopf“ gewann das Team „AUS Platz“ aus Bad Brückenau mit Andreas Schubert und Ursula Schubert. Andreas Schubert erreichte 881 Kilometer, seine Frau Ursula Schubert 430 Kilometer.