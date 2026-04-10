„Ludwig II. – Der andere König“: Hochkarätiger Vortrag im Museum Obere Saline
BAD KISSINGEN – Das Museum Obere Saline lädt am Donnerstag, den 16. April 2026, zu einem besonderen Abend im Rahmen der Sonderausstellung „König Ludwig II. und Bad Kissingen“ ein. Ab 19:00 Uhr widmet sich der renommierte Biograf Marcus Spangenberg in seinem Vortrag der faszinierenden und tragischen Persönlichkeit des bayerischen Märchenkönigs.
Mit Marcus Spangenberg aus Regensburg konnte Museumsleiterin Annette Späth einen ausgewiesenen Experten für bayerische Geschichte gewinnen. Der Kunsthistoriker und Journalist ist durch zahlreiche Publikationen als Kenner des Lebens und Wirkens von Ludwig II. bekannt. In seinem reich bebilderten Vortrag beleuchtet er den tiefen Zwiespalt des Monarchen: Den hohen Anspruch eines Königtums „von Gottes Gnaden“ auf der einen Seite und die ernüchternde politische Realität eines modernen Staates auf der anderen.
Einblicke in ein unzeitgemäßes Leben
Der Vortrag skizziert die Entwicklung Ludwigs II., der sich selbst als „anders gestimmt“ als seine Mitmenschen empfand. Seine Fixierung auf ein idealisiertes Königsamt und seine Flucht in poetische Welten führten schließlich zur Entfremdung von der Realität und endeten vor 140 Jahren mit dem Verlust von Thron und Leben.
Nach dem Vortrag bietet sich den Gästen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit dem Referenten sowie Museumsleiterin Annette Späth. Im Foyer des Museums wird eine Bewirtung angeboten.
Informationen zur Veranstaltung
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Termin: 16. April 2026, Beginn 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)
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Kosten: Der Vortrag selbst ist kostenfrei. Für den anschließenden Besuch der Sonderausstellung „Kaiserkur & Frankenfahrt“ wird der reguläre Museumseintritt erhoben.
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Ausblick: Bereits am 29. April folgt das nächste Highlight im Museum Obere Saline. Dann präsentiert Dr. Bernhard Graf sein neues Werk „Sisis Familie. Herzoginnen und Herzöge in Bayern“.
Die aktuelle Sonderausstellung liefert zudem spannende, auf neuen Forschungen basierende Einblicke in die Beziehung Ludwigs II. zu Bad Kissingen und kann vor oder nach der Veranstaltung besichtigt werden.
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