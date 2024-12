Luitpoldstraße: Körperverletzung in der Heiligen Nacht

SCHWEINFURT – Körperverletzung nach Streit in Wohnung

Am 24.12.2024, gegen 23:30 Uhr, wurde die Polizei SCHWEINFURT zu einem lautstarken Streit in einer Wohnung in der Luitpoldstraße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 38-jähriger Mann seine 32-jährige Lebensgefährtin getreten und an den Haaren gezogen hatte. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine unmittelbare ärztliche Behandlung.

Der Beschuldigte wurde mit einem polizeilichen Platzverweis aus der Wohnung verwiesen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.