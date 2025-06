Luke Hemmerich kehrt zurück zu den Würzburger-Kickers

WÜRZBURG – Die Kickers können einen bekannten Rückkehrer begrüßen: Luke Hemmerich ist zurück am Dallenberg! Der 27-jährige Defensivspieler hat erneut beim FC Würzburger Kickers unterschrieben und startet damit bereits in sein drittes Kapitel beim Verein.

Hemmerich war bereits in der Drittliga-Saison 2019/2020 ein fester Bestandteil des Teams. Damals wechselte er von Energie Cottbus nach Würzburg und kam in 32 Spielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm drei Treffer – ein beachtlicher Wert für einen Abwehrspieler. Krönender Abschluss dieser Spielzeit war der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die darauffolgende Saison verlief jedoch weniger erfreulich: Mehrere Erkrankungen warfen den Verteidiger zurück, sodass er nur auf drei Einsätze kam.

Nach weiteren Stationen bei Preußen Münster und der SpVgg Bayreuth kehrte Hemmerich zur Saison 2022/2023 ein zweites Mal zu den Kickers zurück. Zuletzt stand er beim TSV Aubstadt unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison mit 33 Einsätzen, drei Toren und vier Assists überzeugte.

Nun folgt die Rückkehr zum FC Würzburger Kickers – und Hemmerich ist hochmotiviert:

„Aller guten Dinge sind drei. Ich freue mich riesig, wieder zurück in Würzburg zu sein“, betont der Verteidiger. „Die Zeit hier hat für mich eine besondere Bedeutung – sowohl sportlich als auch persönlich. Ich habe den Verein nie aus den Augen verloren und will nun dabei helfen, die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins voranzubringen.“

Auch Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich zufrieden:

„Wir freuen uns, dass Luke wieder bei uns ist. Er kennt die Liga, den Verein und das Umfeld – das ist ein großer Vorteil. Seine Erfahrung und Vielseitigkeit, sowohl defensiv als auch offensiv, werden uns in dieser Saison sehr weiterhelfen.“

Mit Hemmerich kehrt nicht nur ein erfahrener Spieler zurück – sondern auch eine Persönlichkeit, die den Verein bereits bestens kennt und sich voll mit den Kickers identifiziert.