Lust auf Wurst? Einbruch in Fleischereibetrieb – Zeugen gesucht

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Metzgerei in der Riemenschneiderstraße Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend gelang ihnen die Flucht.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 23:00 Uhr und 03:50 Uhr. Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter über die Eingangstür in das Geschäft ein und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden. Insbesondere Anwohner oder Passanten, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, könnten wertvolle Hinweise liefern.