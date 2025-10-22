Lustige Idee: Nach Trunkenheitsfahrt – ebenfalls betrunkener Bekannter der Täterin möchte Fahrzeugschlüssel bei der Polizei abholen
KIST / WÜRZBURG – Zu einer kuriosen Situation kam es am Dienstagabend bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land, als ein 37-jähriger Deutscher versuchte, den sichergestellten PKW-Schlüssel einer alkoholisierten BMW-Fahrerin abzuholen. Der Schlüssel war am Samstag nach einer Trunkenheitsfahrt der 43-jährigen Fahrerin präventiv sichergestellt worden.
Der 37-jährige Abholer erschien am Dienstagabend mit einer Vollmacht auf der Wache, um das Fahrzeug der Frau abzuholen. Dem wachhabenden Beamten fiel jedoch Alkoholgeruch bei ihm auf. Nachdem der Mann den Umstand zunächst vehement verneint hatte, willigte er in einen Atemalkoholtest ein, der einen Wert von über 1,3 Promille ergab.
Um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel nicht herausgegeben. Der Abholer verließ die Polizeiwache daraufhin mit leichtem Protest.
