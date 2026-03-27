„machBAR“: Ideen sammeln und Erfahrungen teilen zum Thema „Wertschätzung im Ehrenamt“
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Servicestelle Ehrenamt lädt alle engagierten Bürgerinnen und Bürger sowie Vereinsvertreter zur fünften Ausgabe der „machBAR“ ein. Am Montag, den 20. April 2026, steht im Wern-Café in Niederwerrn das zentrale Thema „Wertschätzung im Ehrenamt“ im Mittelpunkt des Austauschs.
Ehrenamtliches Engagement ist das Rückgrat vieler Vereine im Landkreis Schweinfurt. Doch wie gelingt es, die Motivation der Helferinnen und Helfer langfristig zu erhalten? Neben klassischen Formaten wie Helferfesten, Ausflügen oder Ehrungen spielen oft auch die alltägliche Ansprechbarkeit, Möglichkeiten zur Mitgestaltung und der regelmäßige Austausch eine entscheidende Rolle.
Gemeinsam voneinander lernen
Die „machBAR“ bietet einen lockeren Rahmen, um genau diese Fragen zu diskutieren. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, erfolgreiche Konzepte aus ihrer eigenen Vereinspraxis vorzustellen, neue Impulse zu sammeln und sich mit anderen Engagierten aus dem Landkreis zu vernetzen.
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Termin: Montag, 20. April 2026
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Ort: Wern-Café, Niederwerrn
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Zielgruppe: Alle, die ehrenamtlich tätig sind oder mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und beinhaltet ein alkoholfreies Getränk sowie Knabbereien für die Gäste. Ziel der Servicestelle Ehrenamt ist es, durch diesen niedrigschwelligen Dialog die Anerkennungskultur im Landkreis Schweinfurt weiter zu stärken und praxisnahe Lösungsansätze für die Vereine aufzuzeigen.
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