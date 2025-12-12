Macher-Tag mit Auszeichnung
WÜRZBURG / NÜRNBERG – Der „Macher-Tag“ der Handwerkskammer für Unterfranken wurde am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, in Nürnberg als besonders gelungene Berufsorientierungsmaßnahme in der Kategorie Handwerk ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird alle drei Jahre vom Bayerischen Sozialministerium, dem Bayerischen Handwerkstag, dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag sowie der vbw (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.) vergeben.
Der Berufsorientierungstag lockt jährlich im Frühjahr bis zu $2.000$ Besucherinnen und Besucher an. Das erfolgreiche Konzept basiert auf dem Prinzip des Ausprobierens und Mitmachens, um Jugendlichen einen direkten Zugang zu Handwerksberufen zu ermöglichen.
Konzept und Bedeutung
Beim Macher-Tag präsentieren Handwerker und Ausbilder der Handwerkskammer für Unterfranken rund 50 verschiedene Ausbildungsberufe aus den Regionen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart.
Das Besondere sind die Mitmach-Aktionen, bei denen die Jugendlichen selbst handwerklich tätig werden können, etwa durch Hämmern, Löten, Frisieren oder Bohren.
Silke Waterstrat, Koordinatorin an der Handwerkskammer, erläutert den Vorteil der Praxisnähe: „Über diese Praxis erhalten die Besucherinnen und Besucher des Macher-Tags einen einfachen Zugang zu Handwerksberufen und kommen ins Gespräch mit Handwerkerinnen und Handwerkern. Passt es für beide Seiten, kann gleich vor Ort ein Praktikum vereinbart werden.“
Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, sieht in der Veranstaltung einen wichtigen Baustein zur Fachkräftesicherung im regionalen Handwerk.
Der Preis war insgesamt für zwölf bayernweit gelungene Berufsorientierungsmaßnahmen ausgelobt und mit jeweils $4.000$ Euro dotiert.
Termin für den nächsten Macher-Tag
Der nächste Macher-Tag in Würzburg findet am Samstag, den 7. März 2026, von 9:00 bis 15:00 Uhr im Bildungszentrum Würzburg der Handwerkskammer für Unterfranken statt. Weitere Informationen sind unter www.hwk-ufr.de/Macher-Tag verfügbar.
