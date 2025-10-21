Auto IU
Mädchen geschlagen und rassistisch beschimpft
WÜRZBURG/ZELLERAU – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen eines Vorfalls, bei dem eine 15-jährige deutsche Frau am 16. Oktober 2025 gegen 14:30 Uhr in der Wredestraße von einem unbekannten jungen Mann geschlagen und rassistisch beleidigt wurde. Das Mädchen erlitt durch den Faustschlag in den Bauchbereich leichte Verletzungen, die jedoch keine ärztliche Behandlung erforderten.
Die beiden 15-jährigen Mädchen zeigten den Vorfall am 17. Oktober 2025 bei der Polizei an.
Beschreibung des bislang unbekannten Tatverdächtigen:
- Alter: 16 bis 18 Jahre alt
- Größe: Circa 1,75 m
- Aussehen: Kurze, blonde Haare und eine helle Hautfarbe
- Sprache: Sprach gutes Deutsch
- Mitgeführtes: Trug einen dunkelblauen Rucksack
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.
