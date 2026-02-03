Mädchen in Kitzinger Schwimmbad sexuell belästigt

KITZINGEN – Ein 28-jähriger Mann hat am Sonntagabend in einem Schwimmbad in der Marktbreiter Straße drei Mädchen im Alter von 10, 11 und 13 Jahren sexuell belästigt, woraufhin er von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Das älteste Opfer reagierte vorbildlich und vertraute sich umgehend dem Bademeister an, der daraufhin die Einsatzkräfte verständigte.

Der Tatverdächtige, ein afghanischer Staatsangehöriger, soll die Kinder im Schwimmbecken wiederholt und offenbar sexuell motiviert berührt sowie teilweise an sich gezogen haben. Nachdem die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufgenommen hatten, wurde der Mann zur Polizeiinspektion Kitzingen gebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen, um die genauen Abläufe rechtlich zu würdigen. Der 28-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten.

