KITZINGEN – Ein 28-jähriger Mann hat am Sonntagabend in einem Schwimmbad in der Marktbreiter Straße drei Mädchen im Alter von 10, 11 und 13 Jahren sexuell belästigt, woraufhin er von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Das älteste Opfer reagierte vorbildlich und vertraute sich umgehend dem Bademeister an, der daraufhin die Einsatzkräfte verständigte.

Der Tatverdächtige, ein afghanischer Staatsangehöriger, soll die Kinder im Schwimmbecken wiederholt und offenbar sexuell motiviert berührt sowie teilweise an sich gezogen haben. Nachdem die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufgenommen hatten, wurde der Mann zur Polizeiinspektion Kitzingen gebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen, um die genauen Abläufe rechtlich zu würdigen. Der 28-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten.

Das könnte Dich auch interessieren: Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto