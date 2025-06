Mädchenfußball: BFV Netzwerktreffen „Lasst sie spielen“

SCHWEINFURT – Am 19. Juli 2025 findet im Soccerdome in Schweinfurt der Bezirks-Summit statt – ein Netzwerktreffen rund um den Mädchen- und Frauenfußball in Bayern.

Eingeladen sind alle Interessierten, die sich mit Funktionären, Trainern, Eltern und Betreuern über die Entwicklung des Mädchenfußballs austauschen möchten. Ziel ist es, gemeinsam an neuen Zielen und Wegen für die Zukunft des Mädchenfußballes zu arbeiten, Ideen auszutauschen und sich einzubringen, um die Entwicklung des Frauenfußballes im Miteinander voranzutreiben.

Nach den erfolgreichen Netzwerken der vergangenen Jahre auf Kreisebene folgt nun die nächste Stufe. Das Treffen bringt interessierte Personen sowie Vereinsvertreterinnen und -vertreter auf Bezirksebene an einen Tisch, um Austausch, Inspiration und gegenseitige Unterstützung zu fördern.

Du hast bei diesem Termin die Möglichkeit, dein bereits bestehendes Netzwerk auszubauen und zu vertiefen sowie Input und Tipps von anderen Teilnehmern zu erhalten.

Melde dich noch heute für die Veranstaltung in Schweinfurt an:

Wann: 19. Juli 2025, 11:00 bis 15:00 Uhr

19. Juli 2025, 11:00 bis 15:00 Uhr Wo: Soccer Dome, Willi-Keidel-Straße 3, 97424 Schweinfurt (neben der Eishalle)

>>> Zur Anmeldung >>>