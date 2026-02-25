Magersucht: Studie untersucht familien-basierten Therapieansatz
WUERZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg beteiligt sich an der bundesweiten Studie „FIAT“, die neue Wege in der Behandlung von Magersucht bei Jugendlichen erforscht. Dabei wird eine familien-basierte telemedizinische Therapieform direkt mit der klassischen stationären Regelversorgung verglichen.
Insgesamt untersuchen 23 Kliniken unter der Leitung der Berliner Charité, ob die Behandlung im gewohnten häuslichen Umfeld eine gleichwertige Alternative zum Klinikaufenthalt darstellt. Während der zehnmonatigen Therapie wird die gesamte Familie engmaschig per Videoanruf eingebunden, um gemeinsam gesunde Essgewohnheiten im Alltag zu etablieren. Sollte dieser Ansatz nicht ausreichen, ist ein sofortiger Übergang in die stationäre Versorgung sichergestellt.
Prof. Dr. Marcel Romanos vom UKW betont, dass die Einbindung der Familie entscheidend ist, während Dr. Gabriele Gonschor von der Techniker Krankenkasse auf die Vorteile der gewohnten Umgebung verweist. In Ländern wie den USA oder Großbritannien gilt dieses Verfahren bereits als Standard, da es den Betroffenen ermöglicht, weiterhin zur Schule zu gehen und soziale Kontakte zu pflegen.
Versicherte im Alter von 8 bis 17 Jahren, bei denen eine stationäre Aufnahme notwendig wäre, können noch bis Ende 2026 in die Studie eingeschrieben werden. Da etwa 42 Prozent der Betroffenen nach herkömmlichen Klinikaufenthalten Rückfälle erleiden, ruhen große Hoffnungen auf diesem flexibleren Modell. Das Projekt wird von der Techniker Krankenkasse und neun weiteren Kassen unterstützt.
Weitere Informationen zum Ablauf und den Teilnahmebedingungen findest du unter www.tk.de/techniker/versicherung/tk-leistungen/weitere-leistungen/igv-vertraege/fiat-ambulante-magersucht-therapie-fuer-kinder-und-jugendliche–2190078
Hier sind alle Details für interessierte Familien und Fachkräfte zusammengefasst.
