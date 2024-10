Magic Gregorian Voices – Klang der Mönche Das Weihnachtskonzert

BAD KISSINGEN – Acht bulgarische Ausnahmesänger des Ensembles MAGIC GREGORIAN VOICES bringen die mystische Welt der christlich-mittelalterlichen Liturgiegesänge auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Unter der Leitung des Opernsängers Georgi Pandurov und in traditionelle Mönchskutten gehüllt, verkörpern die Sänger das tiefe Musikerlebnis gregorianischer Gesänge mit einer unverwechselbaren Virtuosität.

Fest verankert in den Traditionen orthodoxer Kirchenmusik und der Gregorianik des Mittelalters, bietet das Ensemble eine faszinierende Reise durch geistliche Lieder der Renaissance und des Barocks. Die Sänger bringen jedoch auch eine moderne Note ein, indem sie Klassiker der Popmusik wie Leonard Cohens „Halleluja“, „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel und Andrew Lloyd Webbers „Amazing Grace“ in ihr Repertoire aufnehmen.

Dieses außergewöhnliche Konzert verschmilzt das Mittelalter mit der Gegenwart und bietet ein Konzerterlebnis der Extraklasse, das durch kraftvolle und leidenschaftliche Stimmen sowie perfekte a cappella-Vokalkunst beeindruckt. Ein musikalisches Erlebnis, das die zeitlose Faszination der Gregorianik auf moderne Art und Weise neu aufleben lässt!

