Magische Momente im Schlosspark: Varieté-Besuch für Familien der Kinder- und Jugendpsychiatrie
SCHWEINFURT / WERNECK – Ein Tag voller Staunen und Unbeschwertheit: Zehn Familien der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Leopoldina-Krankenhauses Schweinfurt durften am vergangenen Sonntag das Varieté-Festival im Schlosspark Werneck besuchen. Das gemeinsame Erlebnis bot eine willkommene Auszeit vom oft belastenden Alltag.
Ermöglicht wurde dieser besondere Ausflug durch den Förderverein des Leopoldina-Krankenhauses, der 20 Eintrittskarten bereitstellte. Die Finanzierung übernahm der Förderkreis der Gesellschaft Harmonie Schweinfurt e. V. mithilfe einer zweckgebundenen Spende.
Unterstützung durch Benefiz-Erlöse
Die Mittel für diese Aktion stammen aus dem Erlös des Benefizballs der Gesellschaft Harmonie vom Januar 2026. Insgesamt 15.000 Euro wurden dabei für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen gesammelt.
Stefan Stapf, Vorsitzender des Fördervereins Leopoldina-Krankenhaus, unterstreicht den Wert solcher Unternehmungen: „Gerade für Familien in schwierigen Lebensphasen schenken solche Erlebnisse Leichtigkeit und das Gefühl, für einige Stunden einfach gemeinsam etwas Schönes erleben zu dürfen.“
Engagement für die gesamte Region
Die großzügige Spende des Benefizballs kommt nicht nur der Schweinfurter Kinder- und Jugendpsychiatrie zugute. Auch andere wichtige Einrichtungen der Region erhielten Unterstützung, darunter:
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Die Station Regenbogen in Würzburg
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Das Haus Marienthal in Schweinfurt
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Der Förderverein Maria Schutz in Grafenrheinfeld
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Förderverein des Leopoldina-Krankenhauses bedanken sich herzlich beim Förderkreis der Gesellschaft Harmonie für das herausragende Engagement und die Unterstützung der jungen Patientinnen und Patienten.
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