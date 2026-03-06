Mahler 2 im Bläsergewand: Großprojekt feiert Premiere
ERLANGEN, BAD KISSINGEN UND WÜRZBURG – Im März 2026 bringen das Nordbayerische Jugendblasorchester und das Orchester WiBraPhon gemeinsam mit rund 150 Sängern Gustav Mahlers 2. Symphonie erstmals in einer Fassung für symphonisches Blasorchester und Chor auf die Bühne. Das Konzertereignis unter der Leitung von Prof. Johann Mösenbichler vereint insgesamt 250 Mitwirkende, darunter den Chor der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen sowie Ensembles aus Würzburg.
Die Aufführungen finden am 14. März um 19:30 uhr in der Heinrich-Lades-Halle Erlangen und am 15. März um 16:00 uhr im Regentenbau in Bad Kissingen statt. Bereits am 13. März um 19:30 uhr gibt es in der Würzburger Augustinerkirche eine öffentliche Generalprobe bei freiem Eintritt ohne Reservierungsmöglichkeit. Das Projekt knüpft an die gemeinsame Aufführung von Mahlers 1. Symphonie aus dem Jahr 2018 an und bietet durch die Bläserbesetzung eine neue klangliche Perspektive auf die „Auferstehungssinfonie“.
Das Konzert in Erlangen dient zudem einem guten Zweck, da ein Teil der Erlöse dem Kinderpalliativzentrum Erlangen zugute kommt. Karten sind unter folgender Adresse erhältlich:
www.eventim-light.com/de/a/68a490bfded6182be78ccbb2
