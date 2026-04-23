Mahnwache in Schweinfurt: Gedenken an 40 Jahre Tschernobyl und Appell gegen Atomkraft
SCHWEINFURT – Unter dem Motto „40 Jahre Tschernobyl: Atomkraft – nie wieder!“ laden das Schweinfurter Aktionsbündnis gegen Atomkraft (SWAB) und die BUND-Kreisgruppe Schweinfurt am Sonntag, den 26. April 2026, zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz ein. Von 10:30 bis 12:00 Uhr soll ein deutliches Zeichen gegen die Nutzung der Kernenergie und für den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt werden.
Das Datum markiert den 40. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Risiken der Atomkraft angesichts der aktuellen Weltlage aktueller denn je seien. Besonders die militärische Besetzung von Kernkraftwerken in der Ukraine und die Beschädigung der Schutzhülle des havarierten Reaktors in Tschernobyl verdeutlichen laut den Organisatoren die Unbeherrschbarkeit dieser Technologie in Krisenzeiten.
Kritik an Debatten über Wiedereinstieg
Vor diesem Hintergrund kritisieren das Aktionsbündnis und der BUND die Forderungen einiger Politiker nach einem Wiedereinstieg in die atomare Stromerzeugung in Deutschland scharf. Neben der Unfallgefahr werden bei der Mahnwache auch die weiterhin ungeklärte Endlagerung von Atommüll, die Strahlenrisiken sowie die Verknüpfung von ziviler und militärischer Nutzung thematisiert.
Namhafte Redner und Programm
Als Hauptredner konnte Professor Dr. Hubert Weiger gewonnen werden. Der langjährige Vorsitzende des BUND auf Landes- und Bundesebene sowie heutige Ehrenvorsitzende gilt als profilierter Kritiker der Atomenergie und betont deren ethische Unvertretbarkeit. Zudem wird Paul Winkelmann, Stadtrat aus Gerolzhofen, die Perspektive der jüngeren Generation in die Diskussion einbringen.
Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Babs Günther. Für die musikalische Begleitung sorgt Jörg Wiedersich an der Querflöte. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich an diesem Vormittag am Gedenken und dem Protest gegen die Atomkraft zu beteiligen.
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