Maibaum in Järkendorf gefällt: Polizei fahndet nach dunklem Kleinwagen
PRICHSENSTADT / JÄRKENDORF, LKR. KITZINGEN – In der Nacht zum 1. Mai kam es im Prichsenstadter Ortsteil Järkendorf zu einer mutwilligen Sachbeschädigung. Unbekannte fällten den traditionellen Maibaum auf dem Kirchvorplatz. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.
Die Tat ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr. Glücklicherweise wurde durch das Umstürzen des Baumes niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler flüchteten die Täter unmittelbar nach der Tat mit einem dunklen Kleinwagen vom Tatort.
Ermittlungen wegen Sachbeschädigung
Beamte der Kitzinger Polizei sicherten am Freitagvormittag die Spuren am Kirchvorplatz. Da es sich bei dem unbefugten Fällen eines Maibaums um eine Straftat handelt, wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei hofft insbesondere auf Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Kirchvorplatzes aufgehalten haben.
Kontakt:
Polizeiinspektion Kitzingen
Telefon: 09321/141-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!