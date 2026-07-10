MAINCOR spendet 500 Euro für das Projekt „Lernwabe“ im Montessori Kinderhaus
SCHWEINFURT – Das Unternehmen MAINCOR unterstützt das Montessori Kinderhaus mit einer Spende in Höhe von 500 Euro bei der Realisierung des Projekts „Lernwabe“. Florian Dittert, Leiter Marketing bei MAINCOR, übergab den Spendenscheck persönlich an Einrichtungsleiterin Carmen Ballhaus.
Rückzugsorte für eine gesunde Entwicklung
Im Kita-Alltag sind Kinder häufig vielen Reizen und einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt. Ruhephasen sind für die kindliche Entwicklung essenziell, doch viele Kinder möchten sich für diese Pausen nicht vollständig aus dem Gruppengeschehen ausklinken.
Das Projekt „Lernwabe“ bietet hier eine innovative Lösung: Die speziellen Rückzugsorte reduzieren visuelle und akustische Reize, ermöglichen den Kindern jedoch, weiterhin Teil der Gemeinschaft zu bleiben. So können sie sich regulieren, zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen, ohne das soziale Umfeld verlassen zu müssen.
Regionales Engagement
Für MAINCOR ist die Förderung des Projekts ein Ausdruck der regionalen Verbundenheit. „Als regional verwurzeltes Unternehmen ist es uns wichtig, Projekte zu unterstützen, die Kindern nachhaltig zugutekommen“, erklärte Florian Dittert. Die „Lernwaben“ seien ein geschützter Raum, der die individuellen Bedürfnisse der Kinder bestmöglich fördere.
Auch Einrichtungsleiterin Carmen Ballhaus zeigte sich dankbar: „Die Unterstützung aus der Region ermöglicht es uns, unser pädagogisches Konzept weiter auszubauen.“ Mit der Spende kann das Kinderhaus die Lernwaben nun gezielt umsetzen, um den Kindern mehr Konzentration und Entspannung im Kita-Alltag zu bieten.
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