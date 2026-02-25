Auto IU

Maincor stellt Weichen für Transformation und Wachstum

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026
Maincor stellt Weichen für Transformation und Wachstum
Foto: Florian Dittert - Die neue MAINCOR Geschäftsführung Tobias Kuhn, Marcus Wittmann und Dieter Pfister
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das Unternehmen Maincor richtet zum 1. Juni seine Führungsstruktur neu aus, um seine Position als innovationsgetriebener Mittelständler weiter zu stärken. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und internationales Wachstum setzen die Geschäftsführer Dieter Pfister, Marcus Wittmann und Tobias Kuhn auf klare Verantwortlichkeiten und technologischen Fortschritt.

Neu im Führungsteam ist Marcus Wittmann, der die Geschäftsführung des Geschäftsbereichs Industrie sowie die Leitung des Fertigungsstandorts in Knetzgau übernimmt.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Er bringt langjährige globale Führungserfahrung mit und verantwortet künftig auch die Bereiche Forschung und Entwicklung, um neue Marktchancen weltweit zu erschließen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Mehr

Tobias Kuhn, der bisherige Geschäftsführer Industrie, wechselt an die Spitze des Bereichs Gebäudetechnik.

In diesem Sektor sieht das Unternehmen großes Potenzial bei intelligenten Systemlösungen und Energieeffizienz, die Kuhn strategisch weiterentwickeln und konsequent auf Wachstum ausrichten will.

Die zentralen Unternehmensfunktionen verbleiben unter der Leitung von Dieter Pfister, der die strategische Gesamtkoordination sicherstellt und so für die nötige Balance aus Stabilität und Innovation sorgt.

Mit einem Jahresumsatz von über 80 Millionen Euro und dem Zukunftsprogramm „Fabrik 2030“ investiert Maincor gezielt über 6 Millionen Euro in Digitalisierung, Automatisierung und KI.

Diese Maßnahmen unterstreichen das Bekenntnis zum Standort und den Anspruch, als attraktiver Arbeitgeber und verlässlicher Partner im internationalen Wettbewerb voranzugehen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026

Mehr

Polizeipräsident verabschiedet sich bei Schweinfurter Justiz

Polizeipräsident verabschiedet sich bei Schweinfurter Justiz

25. Februar 2026
Das große Ganze im Blick: Prof. Dr. Jonas Czwikla hat zum Januar 2026 die Professur für Versorgungsforschung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg übernommen

Das große Ganze im Blick: Prof. Dr. Jonas Czwikla hat zum Januar 2026 die Professur für Versorgungsforschung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg übernommen

25. Februar 2026
Honky Tonk Kneipenfestival kommt wieder nach Bad Neustadt

Honky Tonk Kneipenfestival kommt wieder nach Bad Neustadt

25. Februar 2026
Leben mit Multiple Sklerose – Selbsthilfegruppe fährt zum Info-Abend ins Bamberger Klinikum

Leben mit Multiple Sklerose – Selbsthilfegruppe fährt zum Info-Abend ins Bamberger Klinikum

25. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)