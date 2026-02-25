Maincor stellt Weichen für Transformation und Wachstum
SCHWEINFURT – Das Unternehmen Maincor richtet zum 1. Juni seine Führungsstruktur neu aus, um seine Position als innovationsgetriebener Mittelständler weiter zu stärken. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und internationales Wachstum setzen die Geschäftsführer Dieter Pfister, Marcus Wittmann und Tobias Kuhn auf klare Verantwortlichkeiten und technologischen Fortschritt.
Neu im Führungsteam ist Marcus Wittmann, der die Geschäftsführung des Geschäftsbereichs Industrie sowie die Leitung des Fertigungsstandorts in Knetzgau übernimmt.
Er bringt langjährige globale Führungserfahrung mit und verantwortet künftig auch die Bereiche Forschung und Entwicklung, um neue Marktchancen weltweit zu erschließen.
Tobias Kuhn, der bisherige Geschäftsführer Industrie, wechselt an die Spitze des Bereichs Gebäudetechnik.
In diesem Sektor sieht das Unternehmen großes Potenzial bei intelligenten Systemlösungen und Energieeffizienz, die Kuhn strategisch weiterentwickeln und konsequent auf Wachstum ausrichten will.
Die zentralen Unternehmensfunktionen verbleiben unter der Leitung von Dieter Pfister, der die strategische Gesamtkoordination sicherstellt und so für die nötige Balance aus Stabilität und Innovation sorgt.
Mit einem Jahresumsatz von über 80 Millionen Euro und dem Zukunftsprogramm „Fabrik 2030“ investiert Maincor gezielt über 6 Millionen Euro in Digitalisierung, Automatisierung und KI.
Diese Maßnahmen unterstreichen das Bekenntnis zum Standort und den Anspruch, als attraktiver Arbeitgeber und verlässlicher Partner im internationalen Wettbewerb voranzugehen.
