MAINCOR unterstützt DJK Schweinfurt: 1.000 Euro für neue Turnanzüge

SCHWEINFURT – Das lokale Unternehmen MAINCOR Rohrsysteme fördert die Turnabteilung der DJK Schweinfurt mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro, um die Anschaffung neuer Turnanzüge zu ermöglichen. Marketingleiter Florian Dittert übergab den Scheck an die Vereinsvorsitzende Stefanie Stockinger-von Lackum und unterstrich dabei die Bedeutung des regionalen Engagements für die Firmenphilosophie.

Die Turnerinnen der DJK Schweinfurt blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück, in der sie sich sowohl regional im Turngau Schweinfurt-Haßberge als auch auf bayerischer Ebene behaupten konnten. Ein besonderer Erfolg gelang dem Verein beim Deutschen Turnfest in Leipzig, wo die DJK als erfolgreichster Vertreter ihrer Region abschnitt.

Die Vorsitzende Stockinger-von Lackum bedankte sich herzlich für die großzügige Finanzspritze, die einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des Nachwuchssports und zur positiven Entwicklung der gesamten Abteilung leistet. Die Spende würdigt den hohen zeitlichen Einsatz und den Teamgeist der Sportlerinnen, die Woche für Woche viel Energie in ihr Training investieren.

Das könnte Dich auch interessieren: HEIMAT Distillers präsentieren den neuen RAMERO PX-Sherry Cask Rum – Charakter trifft edle Süße