Auto IU

MAINCOR unterstützt DJK Schweinfurt: 1.000 Euro für neue Turnanzüge

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
MAINCOR unterstützt DJK Schweinfurt: 1.000 Euro für neue Turnanzüge
MAINCOR Marketingleiter Florian Dittert übergibt den Spendenscheck an die DJK-Vorsitzende Stefanie Stockinger-von Lackum - Foto: Stefan Zantke
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das lokale Unternehmen MAINCOR Rohrsysteme fördert die Turnabteilung der DJK Schweinfurt mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro, um die Anschaffung neuer Turnanzüge zu ermöglichen. Marketingleiter Florian Dittert übergab den Scheck an die Vereinsvorsitzende Stefanie Stockinger-von Lackum und unterstrich dabei die Bedeutung des regionalen Engagements für die Firmenphilosophie.

Die Turnerinnen der DJK Schweinfurt blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück, in der sie sich sowohl regional im Turngau Schweinfurt-Haßberge als auch auf bayerischer Ebene behaupten konnten. Ein besonderer Erfolg gelang dem Verein beim Deutschen Turnfest in Leipzig, wo die DJK als erfolgreichster Vertreter ihrer Region abschnitt.

LOS

Die Vorsitzende Stockinger-von Lackum bedankte sich herzlich für die großzügige Finanzspritze, die einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des Nachwuchssports und zur positiven Entwicklung der gesamten Abteilung leistet. Die Spende würdigt den hohen zeitlichen Einsatz und den Teamgeist der Sportlerinnen, die Woche für Woche viel Energie in ihr Training investieren.

Das könnte Dich auch interessieren:

KOQOON colors: neue Farben für das Outdoor-Grillen

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

Fahrraddiebe, Reifenzerstecher und Unfallflüchtige beschäftigen die Polizei Bad Kissingen

Fahrraddiebe, Reifenzerstecher und Unfallflüchtige beschäftigen die Polizei Bad Kissingen

12. Februar 2026
Gefährliche Krähenfüße in Alzenau: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Gefährliche Krähenfüße in Alzenau: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

12. Februar 2026
Projekt KIPS: Universitätsklinikum Würzburg entwickelt KI-basierte Patientensimulation

Projekt KIPS: Universitätsklinikum Würzburg entwickelt KI-basierte Patientensimulation

12. Februar 2026
Grundsteinlegung der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen: Ein Meilenstein für die Bildung

Grundsteinlegung der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen: Ein Meilenstein für die Bildung

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)