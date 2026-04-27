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Mainfranken: Neues Tap-in/Tap-out-System für den Nahverkehr

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Mainfranken: Neues Tap-in/Tap-out-System für den Nahverkehr
Foto: ICA Traffic GmbH
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WÜRZBURG/MAINFRANKEN – Der Nahverkehr in der Region wird digitaler und komfortabler: Ende 2026 führt der Verkehrsverbund Nahverkehr Mainfranken (NVM) mit „NVMtap“ ein neues Tap-in/Tap-out-System ein. Dank einer großzügigen Bundesförderung entfällt für Fahrgäste künftig der Ticketkauf sowie die Auseinandersetzung mit komplexen Tarifzonen – ein einfaches Vorhalten der Bankkarte beim Ein- und Aussteigen genügt.

Das System ist für Fahrgäste denkbar einfach: Beim Einstieg in Bus oder Bahn wird die Bankkarte, Kreditkarte oder das Smartphone an einen sogenannten Validator gehalten („Tap-in“), beim Ausstieg erfolgt der zweite Vorgang („Tap-out“). Das System ermittelt im Hintergrund automatisch den günstigsten Preis, ganz ohne vorherige Registrierung oder App-Installation. Damit stellt der NVM sicher, dass Nutzer nie mehr als nötig bezahlen.

Komfortgewinn für Fahrgäste und Personal

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Landrat Florian Töpper, Vorsitzender der NVM-Gesellschafterversammlung, unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens: „Für die Fahrgäste ist es nur ein kurzer ‚Tap‘ – für Mainfranken ist es ein weiterer großer Schritt in Richtung moderner Nahverkehr. Damit wird der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr nochmals für alle erleichtert.“ Das System bedeutet nicht nur für die Nutzer eine Vereinfachung, sondern sorgt auch beim Fahrpersonal für einen spürbaren Komfortgewinn.

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Flexibilität für alle Nutzergruppen

Auch ohne eigene Bankkarte bleibt das System zugänglich: Für Kinder, Menschen ohne Bankkonto oder Fahrgäste, die ihre privaten Daten nicht hinterlegen möchten, wird eine spezielle Guthabenkarte bereitgestellt. Bestehende Angebote wie Papierfahrscheine, App-Tickets und Abonnements bleiben parallel bestehen und können wie gewohnt weiter genutzt werden.

Geltungsbereich des neuen Systems

„NVMtap“ wird flächendeckend in den folgenden Bereichen implementiert:

  • Landkreise: Würzburg, Kitzingen, Main-Spessart, Schweinfurt, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.

  • Stadtgebiet: Schweinfurt (inklusive der Integration des dort bereits bestehenden ähnlichen Systems).

  • Bahn: Alle Bahnhaltepunkte im gesamten Verbundgebiet werden mit entsprechenden Lesegeräten ausgestattet.

Wichtiger Hinweis: Im Stadtverkehr Würzburg (WSB/WVV) bleibt das bisherige Ticketsystem in Bussen und Straßenbahnen unverändert bestehen, sodass Fahrgäste dort weiterhin ihre bekannten Vertriebswege nutzen können.

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