„Mainschleifen-Shuttle“ startet am 16. Mai in die Saison 2025

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Der beliebte „Mainschleifen-Shuttle“ (Linie 105) nimmt vom 16. Mai bis zum 5. Oktober 2025 wieder seinen Betrieb auf und verbindet an Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen elf Orte entlang der Mainschleife.

Die Route des Freizeitbusses erstreckt sich zwischen der Mainschleife und dem Steigerwald und bedient die Gemeinden Volkach (mit Astheim, Escherndorf, Fahr, Gaibach), Ober- und Untereisenheim, Wipfeld, Nordheim, Sommerach und Münsterschwarzach. Zusätzlich zu den regulären Fahrten wird es an verlängerten Wochenenden und bei Großveranstaltungen auch wieder Sonderfahrten sowie die Weinfest-Nachtbusse geben.

Für Reisende, die am Wochenende einen Bahnanschluss benötigen, steht ergänzend die Freizeitbuslinie 107 „Mainschleifen-Express“ zwischen Volkach und dem Bahnhof Kitzingen (via Nordheim, Sommerach, Schwarzach und Dettelbach) zur Verfügung. Von dort bestehen Zugverbindungen in Richtung Fürth und Nürnberg.

Fahrpreise 2025:

Tageskarte solo: 5 € (beliebig viele Fahrten am Lösungstag innerhalb der Gesamtstrecke)

5 € (beliebig viele Fahrten am Lösungstag innerhalb der Gesamtstrecke) Tageskarte Plus: 8 € (max. 2 Erwachsene / bis zu 6 Personen, beliebig viele Fahrten am Lösungstag innerhalb der Gesamtstrecke)

8 € (max. 2 Erwachsene / bis zu 6 Personen, beliebig viele Fahrten am Lösungstag innerhalb der Gesamtstrecke) Einzelfahrtkarte: 3 € (gilt für eine Fahrt innerhalb der Gesamtstrecke, 120 Min. ab Entwertung)

3 € (gilt für eine Fahrt innerhalb der Gesamtstrecke, 120 Min. ab Entwertung) Kinderfahrkarte (unter 15 Jahren): 1,50 € (gilt für eine Fahrt innerhalb der Gesamtstrecke, 120 Min. ab Entwertung)

Tickets sind direkt im Bus erhältlich. Inhaber tagesaktuell gültiger NVM- und VGN-Fahrscheine, des Bayern-Tickets sowie des Deutschland-Tickets (49-Euro-Ticket, Anmerkung: im Text steht 58-Euro-Ticket, dies ist möglicherweise veraltet) fahren kostenfrei.

Den detaillierten Fahrplan sowie weitere Informationen sind unter www.volkach.de und in der Broschüre „Mobil an der Mainschleife“ erhältlich, die kostenlos in allen beteiligten Gemeinden und bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife (Marktplatz 1, Volkach) ausliegt. Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter 09381 / 401 12.