Malen hilft verarbeiten – Rotary hilft malen
SCHWEINFURT – Der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn unterstützt das Malprojekt der psychosozialen Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft auch weiterhin: Manfred Pabst, Präsident des Rotary Clubs, übergab jüngst eine Spende von 1.000 Euro an Doris Göb, die Leiterin der Krebsberatungsstelle.
Das gespendete Geld stammt aus dem Erlös des Rowdy River Raft Race, das auch im kommenden Jahr, am 28. Juni 2026, wieder stattfinden wird. Der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn unterstützt das Malprojekt bereits seit 2008 kontinuierlich.
Bedeutung der Kunsttherapie
Die Projektteilnehmer treffen sich monatlich in den Räumen der Kunsthalle der Stadt Schweinfurt. Unter der Anleitung der Kunsttherapeutin Susanne Krumm bietet das Projekt krebserkrankten Menschen einen Rahmen, um Ängste, Belastungen, Hilflosigkeit und das Unfassbare auszudrücken. Ziel ist es, die Teilnehmer dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg im Umgang mit der Erkrankung zu finden.
Doris Göb erläuterte: „Die Auseinandersetzung mit den Medien Farbe, Form, Gestalt bezogen auf die individuelle Erfahrung einer Krebsdiagnose eröffnet die Chance, das Erlebte zu verarbeiten und in der neu entstandenen Wirklichkeit zu integrieren.“ Die Gruppe biete dabei einen geschützten Raum für Integrität, Verstandenwerden und Zugehörigkeit.
Manfred Pabst hob die Wichtigkeit solcher Angebote für die Gesellschaft hervor und betonte, dass der Rotary Club das Projekt gerne unterstütze, da nur mit gut ausgebildeten, kompetenten Referenten Erfolge gesichert werden könnten.
Informationen und Anmeldungen:
Psychosoziale Krebsberatungsstelle Schweinfurt, Bayerische Krebsgesellschaft e.V., Robert-Koch-Str. 10, 97422 Schweinfurt, Tel. 09721/ 474238-0.
