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Malwettbewerb für Kinder: Gestalte den Erlebnis-Raum im Landkreis Haßberge

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Malwettbewerb für Kinder: Gestalte den Erlebnis-Raum im Landkreis Haßberge
Foto: Jens Weinkauf/Landratsamt Haßberge.
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HAßFURT / LANDKREIS HAßBERGE – Der Landkreis Haßberge lädt junge Künstlerinnen und Künstler im Kindergarten- und Grundschulalter dazu ein, den regionalen Veranstaltungskalender „ErlebnisRaum“ kreativ mitzugestalten. Gesucht werden bunte Motive für die zehn verschiedenen Kategorien des Kalenders, der jährlich mehr als 1.000 Events in der Region bündelt.

Das Regionalmanagement des Landkreises möchte die Vielfalt der Angebote – von Sport und Kino über Kirchweihen bis hin zu Wanderungen – durch Kinderaugen sichtbar machen. Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. Auch Gemeinschaftswerke von Kindergartengruppen oder Schulklassen sind ausdrücklich erwünscht. Ob Buntstift, Wasserfarbe oder Wachskreide: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

So funktioniert die Teilnahme

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Einsendeschluss für die Kunstwerke ist das Ende der Pfingstferien am 7. Juni. Die Bilder müssen zusammen mit dem ausgefüllten Angabenblatt an folgende Adresse geschickt werden:

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Landratsamt Haßberge

Regionalmanagement

Am Herrenhof 1

97437 Haßfurt

Belohnungen und Abstimmung

Das Mitmachen lohnt sich für alle kleinen Künstler, da jedes teilnehmende Kind eine Belohnung erhält. Die finalen Siegerbilder für die zehn Kategorien werden durch eine Kombination aus Jurywertung und Publikumsabstimmung ermittelt. Die Gewinnermotive schmücken anschließend den digitalen ErlebnisRaum-Kalender unter der Adresse

www.erlebnisraum-hassberge.de

Weitere Informationen sowie das benötigte Angabenblatt finden interessierte Eltern und Lehrkräfte ebenfalls auf der genannten Webseite des Landkreises.

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