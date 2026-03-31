Malwettbewerb für Kinder: Gestalte den Erlebnis-Raum im Landkreis Haßberge
HAßFURT / LANDKREIS HAßBERGE – Der Landkreis Haßberge lädt junge Künstlerinnen und Künstler im Kindergarten- und Grundschulalter dazu ein, den regionalen Veranstaltungskalender „ErlebnisRaum“ kreativ mitzugestalten. Gesucht werden bunte Motive für die zehn verschiedenen Kategorien des Kalenders, der jährlich mehr als 1.000 Events in der Region bündelt.
Das Regionalmanagement des Landkreises möchte die Vielfalt der Angebote – von Sport und Kino über Kirchweihen bis hin zu Wanderungen – durch Kinderaugen sichtbar machen. Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. Auch Gemeinschaftswerke von Kindergartengruppen oder Schulklassen sind ausdrücklich erwünscht. Ob Buntstift, Wasserfarbe oder Wachskreide: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
So funktioniert die Teilnahme
Einsendeschluss für die Kunstwerke ist das Ende der Pfingstferien am 7. Juni. Die Bilder müssen zusammen mit dem ausgefüllten Angabenblatt an folgende Adresse geschickt werden:
Landratsamt Haßberge
Regionalmanagement
Am Herrenhof 1
97437 Haßfurt
Belohnungen und Abstimmung
Das Mitmachen lohnt sich für alle kleinen Künstler, da jedes teilnehmende Kind eine Belohnung erhält. Die finalen Siegerbilder für die zehn Kategorien werden durch eine Kombination aus Jurywertung und Publikumsabstimmung ermittelt. Die Gewinnermotive schmücken anschließend den digitalen ErlebnisRaum-Kalender unter der Adresse
Weitere Informationen sowie das benötigte Angabenblatt finden interessierte Eltern und Lehrkräfte ebenfalls auf der genannten Webseite des Landkreises.
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