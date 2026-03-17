Malwettbewerb „Mein Traum-Freibad“: Stadtbibliothek Volkach sucht junge Künstler
VOLKACH – Passend zur bevorstehenden Wiedereröffnung des generalsanierten Freibads Ende Mai lädt die Stadtbibliothek Volkach Kinder zum Mitmachen ein. Unter dem Motto „Mein Traum-Freibad“ können junge Talente im Alter von 6 bis 12 Jahren ihre kreativen Visionen auf Papier bringen.
Die Vorfreude auf die neue Badesaison in der Mainschleifen-Region ist groß. Um diese zu begleiten, hat Bibliotheksleiterin Claudia Binzenhöfer den Wettbewerb ins Leben gerufen und zur Inspiration bereits einen Büchertisch mit aktuellen Schwimmbad-Geschichten zusammengestellt. Auf die Gewinner warten Überraschungspreise, die jedoch erst später verkündet werden.
Die Teilnahmebedingungen im Überblick:
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Zielgruppe: Kinder von 6 bis 12 Jahren.
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Format: Die Kunstwerke müssen im Format DIN A4 eingereicht werden.
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Inhalt: Gefragt sind kreative Ideen rund um das Thema Traum-Freibad.
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Abgabetermin: Spätestens bis zum 17. April 2026.
Die Bilder können direkt in der Stadtbibliothek zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden. Wichtig ist, dass jedes Werk auf der Rückseite mit dem Namen, dem Alter und der Adresse des Kindes versehen ist.
Die Stadtbibliothek freut sich auf zahlreiche Einsendungen, die die Wartezeit bis zum offiziellen Eröffnungstermin im Mai verkürzen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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