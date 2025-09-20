Man kann sich nur noch wundern: Sattelzug mit 145 km/h und alkoholisiertem Fahrer auf der A3 unterwegs
WÜRZBURG – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer alarmierte am Donnerstagabend die Polizei, nachdem ihm ein Sattelzug durch seine unsichere und extrem hohe Geschwindigkeit aufgefallen war. Die Beamten konnten das Fahrzeug auf der A3 stoppen und stellten fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Seine Fahrtaufzeichnungen zeigten Geschwindigkeiten von bis zu 145 km/h.
Der LKW war dem Zeugen bereits an der Anschlussstelle Marktheidenfeld aufgefallen. Gegen 19:15 Uhr konnte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg den beladenen 40-Tonner bei Randersacker anhalten. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,08 Promille.
Die Auswertung der technischen Aufzeichnungen des Lastwagens bestätigte, dass das Fahrzeug an diesem Tag mehrfach und zuletzt kurz vor der Kontrolle mit Geschwindigkeiten von bis zu 145 km/h unterwegs war. Für diese Art von Fahrzeugen gilt auf der Autobahn eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben, und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried bittet weitere Zeugen, die die Fahrweise des Sattelzuges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09302-9100 zu melden.
