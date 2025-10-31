Auto IU

Man sieht die Dinger einfach nicht gut: 34-Jährige auf E-Scooter von Pkw erfasst und leicht verletzt

31. Oktober 2025Letztes Update 31. Oktober 2025
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

MARKTHEIDENFELD / LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochmittag, gegen 13:15 Uhr, ist eine 34-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Luitpoldstraße von einem PKW angefahren und dabei leicht verletzt worden.

Die 34-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs und wollte die Einfahrt zu einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes passieren. Ein 68-jähriger deutscher PKW-Fahrer bemerkte sie nach ersten Erkenntnissen zu spät und erfasste sie mit seinem PKW.

Die deutsche Staatsangehörige wurde leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.200 Euro.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

LOS
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

31. Oktober 2025Letztes Update 31. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)