Man sieht die Dinger einfach nicht gut: 34-Jährige auf E-Scooter von Pkw erfasst und leicht verletzt
MARKTHEIDENFELD / LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochmittag, gegen 13:15 Uhr, ist eine 34-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Luitpoldstraße von einem PKW angefahren und dabei leicht verletzt worden.
Die 34-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs und wollte die Einfahrt zu einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes passieren. Ein 68-jähriger deutscher PKW-Fahrer bemerkte sie nach ersten Erkenntnissen zu spät und erfasste sie mit seinem PKW.
Die deutsche Staatsangehörige wurde leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.200 Euro.
