Auto IU

Mangelhafter Baumschutz: Schweinfurt schneidet im Hitze-Check 2026 schlecht ab

19. Juni 2026Letztes Update 19. Juni 2026
Mangelhafter Baumschutz: Schweinfurt schneidet im Hitze-Check 2026 schlecht ab
Foto: Stefan-Schweihofer / Pixabay
ANZEIGE
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt erzielt im aktuellen „Hitze-Check 2026“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ein besorgniserregendes Ergebnis. Aufgrund der hohen Flächenversiegelung und unzureichender Beschattung durch Bäume erhielt die Stadt eine „rote“ Gesamtwertung. Der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) fordert als Konsequenz die sofortige Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung.

Ergebnisse des DUH-Hitze-Checks

Die Studie untersuchte 17 bayerische Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern hinsichtlich Sommertemperaturen, Bevölkerungsdichte, Baumschatten und Versiegelung. Schweinfurt gehört zu den sieben Städten, die in mindestens zwei der drei Hauptkategorien – Baumschatten, Versiegelungstrend und Hitzebetroffenheit – unzureichende Werte aufweisen. Besonders kritisch bewertet Knoblach den Verlust von annähernd 1.200 Bäumen im Stadtgebiet zwischen 2018 und 2025.

Forderung nach konsequentem Baumschutz

ANZEIGEN
Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Knoblach sieht in der 2018 abgeschafften Baumschutzverordnung einen historischen Fehler, der nun korrigiert werden müsse. Er appelliert an den neuen Oberbürgermeister Ralf Hofmann (SPD), sein im Wahlkampf gegebenes Versprechen zur Rückkehr zum Baumschutz zeitnah umzusetzen. „Eine modifizierte Baumschutzverordnung muss her, die nächste Hitzewelle kommt bestimmt“, so der Landtagsabgeordnete. Ein stattdessen eingeführter Fördertopf für private Baumpflege habe sich als weitgehend wirkungslos erwiesen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis
Mehr

Anpassung an den Klimawandel als Gesundheitsvorsorge

Angesichts zunehmender Hitzewellen unterstreicht Knoblach die Dringlichkeit für eine stadtklimatische Anpassung:

  • Entsiegelung: Massive Reduzierung von Asphalt- und Betonflächen.

  • Grünflächen: Ausbau und Schutz von Grünstrukturen.

  • Baumschutz: Verbindliche rechtliche Regelungen zum Erhalt des Baumbestands.

Diese Maßnahmen seien unabdingbar, um die gesundheitlichen Risiken – insbesondere für ältere und vorerkrankte Menschen – zu minimieren.

Kritik an der Klimapolitik des Freistaats

Im Kontext der DUH-Klimaklage gegen den Freistaat Bayern kritisiert Knoblach zudem die mangelnde Umsetzung gesetzlicher Klimaschutzziele auf Landesebene. Er bemängelt, dass das verpflichtende Klimaschutzprogramm seit 2024 nicht mehr fortgeschrieben wurde, obwohl dies laut Klimaschutzgesetz notwendig wäre.

Kontakt Regionalbüro Schweinfurt (Bündnis 90/Die Grünen):

Johannes Weiß / Hannes Helferich

Markt 4, 97421 Schweinfurt

Telefon: +49 9721 370 8068

E-Mail: johannes.weiss@gruene-fraktion-bayern.de / hannes.helferich@gruene-fraktion-bayern.de


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Juni 2026Letztes Update 19. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)