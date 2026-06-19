Mangelhafter Baumschutz: Schweinfurt schneidet im Hitze-Check 2026 schlecht ab
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt erzielt im aktuellen „Hitze-Check 2026“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ein besorgniserregendes Ergebnis. Aufgrund der hohen Flächenversiegelung und unzureichender Beschattung durch Bäume erhielt die Stadt eine „rote“ Gesamtwertung. Der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) fordert als Konsequenz die sofortige Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung.
Ergebnisse des DUH-Hitze-Checks
Die Studie untersuchte 17 bayerische Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern hinsichtlich Sommertemperaturen, Bevölkerungsdichte, Baumschatten und Versiegelung. Schweinfurt gehört zu den sieben Städten, die in mindestens zwei der drei Hauptkategorien – Baumschatten, Versiegelungstrend und Hitzebetroffenheit – unzureichende Werte aufweisen. Besonders kritisch bewertet Knoblach den Verlust von annähernd 1.200 Bäumen im Stadtgebiet zwischen 2018 und 2025.
Forderung nach konsequentem Baumschutz
Knoblach sieht in der 2018 abgeschafften Baumschutzverordnung einen historischen Fehler, der nun korrigiert werden müsse. Er appelliert an den neuen Oberbürgermeister Ralf Hofmann (SPD), sein im Wahlkampf gegebenes Versprechen zur Rückkehr zum Baumschutz zeitnah umzusetzen. „Eine modifizierte Baumschutzverordnung muss her, die nächste Hitzewelle kommt bestimmt“, so der Landtagsabgeordnete. Ein stattdessen eingeführter Fördertopf für private Baumpflege habe sich als weitgehend wirkungslos erwiesen.
Anpassung an den Klimawandel als Gesundheitsvorsorge
Angesichts zunehmender Hitzewellen unterstreicht Knoblach die Dringlichkeit für eine stadtklimatische Anpassung:
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Entsiegelung: Massive Reduzierung von Asphalt- und Betonflächen.
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Grünflächen: Ausbau und Schutz von Grünstrukturen.
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Baumschutz: Verbindliche rechtliche Regelungen zum Erhalt des Baumbestands.
Diese Maßnahmen seien unabdingbar, um die gesundheitlichen Risiken – insbesondere für ältere und vorerkrankte Menschen – zu minimieren.
Kritik an der Klimapolitik des Freistaats
Im Kontext der DUH-Klimaklage gegen den Freistaat Bayern kritisiert Knoblach zudem die mangelnde Umsetzung gesetzlicher Klimaschutzziele auf Landesebene. Er bemängelt, dass das verpflichtende Klimaschutzprogramm seit 2024 nicht mehr fortgeschrieben wurde, obwohl dies laut Klimaschutzgesetz notwendig wäre.
Kontakt Regionalbüro Schweinfurt (Bündnis 90/Die Grünen):
Johannes Weiß / Hannes Helferich
Markt 4, 97421 Schweinfurt
Telefon: +49 9721 370 8068
E-Mail: johannes.weiss@gruene-fraktion-bayern.de / hannes.helferich@gruene-fraktion-bayern.de
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