Mangelnde Chancenverwertung kostet den Mighty Dogs wichtige Punkte

ULM/SCHWEINFURT – Die Begegnung der Mighty Dogs gegen die Devils aus Ulm sorgte am Freitagabend erneut für reichlich Tore und Spannung, doch am Ende mussten die knapp 100 mitgereisten Fans aus der Kugellagerstadt ohne Punkte den Heimweg antreten.

Nach einer intensiven Trainingswoche wollten die Schweinfurter ihr Spiel verbessern, insbesondere nach den Niederlagen gegen Peißenberg und Schongau. Diese Bemühungen zeigten Wirkung, denn die Mannschaft trat deutlich energischer auf. Die Partie begann zurückhaltend und erst in der fünften Spielminute ergab sich eine erste nennenswerte Torchance für die Ulmer. Doch Leon Pöhlmann, der im Tor den Vorzug vor Benny Roßberg erhielt, parierte souverän. In der neunten Minute wurden die Dogs durch einen Schuss von Asmus erstmals gefährlich, der jedoch direkt in die Fanghand von Ulms Torhüter Heckenberger ging. Wenige Sekunden später setzte sich Petr Pohl durch, legte auf den frei stehenden Tomas Cermak ab, und dieser verwandelte zum umjubelten 0:1.

Im zweiten Drittel zeigten die Mighty Dogs weiterhin gute Chancen, konnten aber keine weiteren Tore erzielen. Die Ulmer nutzten hingegen ihre Gelegenheiten besser und glichen in der 31. Minute durch Kischer zum 1:1 aus. Wenig später gingen die Devils durch einen Treffer von Synek in Führung. Kurz vor der zweiten Pause schafften die Dogs jedoch noch den Ausgleich zum 2:2 durch Nils Melchior in Überzahl, eine Sekunde vor Drittelende.

Im letzten Drittel gerieten die Ulmer kurzzeitig in doppelte Unterzahl, was Bezouska nutzte, um die Mighty Dogs erneut in Führung zu bringen. Doch im Gegenzug glichen die Devils durch Herbrik aus. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Synek mit seinem zweiten Treffer des Abends das entscheidende 4:3 für Ulm. Trotz einer Auszeit und dem Einsatz eines zusätzlichen Feldspielers konnte Schweinfurt den Ausgleich nicht mehr erzielen. Stattdessen traf Podesva ins leere Tor und besiegelte mit dem 5:3 den Sieg für Ulm.

Die Schweinfurter Fans zeigten sich jedoch zufrieden mit der kämpferischen Leistung ihrer Mannschaft und stimmten Sprechchöre an. Nun wollen die Mighty Dogs an diese Leistung beim Heimspiel gegen den HC Landsberg am Sonntag um 18 Uhr anknüpfen, das wie gewohnt auch auf SpradeTV übertragen wird.

Foto: Mighty Dogs



