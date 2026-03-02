Auto IU

Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht
Bild von Tumisu auf Pixabay
MARKTHEIDENFELD IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Sonntagabend hat ein 25-jähriger Mann in der Düsseldorfer Straße einen Polizeieinsatz eskaliert, indem er die Beamten bedrohte und ein geparktes Auto beschädigte. Der psychisch auffällige Angreifer konnte von der Polizei überwältigt werden und befindet sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung.

Die Polizei wurde gegen 20:30 Uhr ursprünglich wegen einer Streitigkeit zu dem Wohnhaus gerufen. Vor Ort zeigte sich der 25-jährige Deutsche, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, zunehmend aggressiv gegenüber den polizeilichen Maßnahmen.

In der Folge bedrohte er die Einsatzkräfte mit einem metallbestückten Stock und schlug mit der Faust die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. Den Beamten gelang es, den Mann unverletzt festzunehmen, wobei auch die Einsatzkräfte unbeschadet blieben. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der Mann in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen; ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

