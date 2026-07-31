Mann bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt – Polizei ermittelt

MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN – Am Freitagmorgen wurde ein 58-jähriger Mann in der Adam-Fuchs-Straße von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines möglichen versuchten Suizidversuchs.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 53-jähriger deutscher Lkw-Fahrer gegen 05:30 Uhr auf der Adam-Fuchs-Straße unterwegs. Zeugenaussagen zufolge wartete ein Mann an der Kreuzung zur Hafenstraße und betrat unmittelbar vor dem herannahenden Lkw die Fahrbahn.

Der 58-jährige Deutsche wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ein möglicher tödlicher Ausgang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallstelle musste in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und prüft derzeit einen möglichen versuchten Suizidversuch.