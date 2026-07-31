Auto IU

Mann bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt – Polizei ermittelt

31. Juli 2026Letztes Update 31. Juli 2026
Mann bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt – Polizei ermittelt
Bild von Peter H auf Pixabay
Eisgeliebt

MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN – Am Freitagmorgen wurde ein 58-jähriger Mann in der Adam-Fuchs-Straße von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines möglichen versuchten Suizidversuchs.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 53-jähriger deutscher Lkw-Fahrer gegen 05:30 Uhr auf der Adam-Fuchs-Straße unterwegs. Zeugenaussagen zufolge wartete ein Mann an der Kreuzung zur Hafenstraße und betrat unmittelbar vor dem herannahenden Lkw die Fahrbahn.

Septemberfest Oberwerrn
Newsallianz

Der 58-jährige Deutsche wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ein möglicher tödlicher Ausgang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallstelle musste in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Jetzt ist Schluss: Neues Bürgerbegehren gegen Schweinfurter Stadtbussystem gestartet

Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und prüft derzeit einen möglichen versuchten Suizidversuch.


Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

31. Juli 2026Letztes Update 31. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)