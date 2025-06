Mann belästigt Reisende und wehrt sich gegen Festnahme

WÜRZBURG – Am Sonntagabend, 15. Juni 2025, kam es zwischen Lauda und Würzburg zu einem Vorfall mit einem stark alkoholisierten Mann, der mehrere Reisende belästigte und später gegen Polizeibeamte handgreiflich wurde.

Gegen 17:30 Uhr beleidigte der 38-jährige deutsche Staatsbürger zunächst eine Frau am Bahnhof Lauda. Im Anschluss stieg er in den Regionalexpress in Richtung Würzburg, wo er eine weitere Frau ebenfalls beleidigte und bedrohte.

Die verständigte Bundespolizei wartete am Würzburger Hauptbahnhof auf den Mann und nahm ihn dort in Empfang. Dabei richtete der Aggressor sein aggressives Verhalten direkt gegen die eingesetzten Beamten. Er beleidigte sie mehrfach und leistete Widerstand gegen die Mitnahme zur Dienststelle. Die Polizisten blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund seines offensichtlich psychisch instabilen Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung eingeleitet.