Mann belästigt und beraubt Zirkuspersonal – Täter in Haft

WÜRZBURG / INNENSTADT – Festnahme nach räuberischem Diebstahl, sexueller Belästigung und Körperverletzung

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es in Würzburg zu mehreren Straftaten, bei denen ein 18-jähriger Tatverdächtiger eine 27-jährige Frau sexuell belästigte, Wertgegenstände aus einem Wohnwagen entwendete und einen 16-Jährigen körperlich angriff. Der Mann wurde vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen, und am Freitag ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.

Ablauf der Tat

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich der Tatverdächtige, ein algerischer Staatsbürger, gegen 18:30 Uhr im Mitarbeiterbereich eines Zirkus auf, der an der Talavera gastierte. Zunächst belästigte er eine 27-jährige Artistin, indem er sie unsittlich an der Brust berührte und obszöne Gesten machte. Kurz darauf drang er unbefugt in einen Wohnwagen ein und entwendete Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Ein 16-jähriger Schausteller bemerkte den Diebstahl und versuchte, den Mann zu stellen. Dabei wurde er von dem Tatverdächtigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass er zu Boden ging. Dennoch gelang es dem Jugendlichen, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Untersuchungshaft

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zusätzlich werden Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen ihn geführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.