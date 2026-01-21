Mann beschimpft Polizeibeamte – Gibt es Zeugen in Werneck?

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Vergangenen Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Deutscher am Autohof in Werneck kontrolliert. Im Bereich der Tankstelle beschimpfte und bedrohte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten. Es wird nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, gesucht.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter Tel. 09722/9444-0 entgegen.