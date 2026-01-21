Auto IU

Mann beschimpft Polizeibeamte – Gibt es Zeugen in Werneck?

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026
Mann beschimpft Polizeibeamte – Gibt es Zeugen in Werneck?
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Vergangenen Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Deutscher am Autohof in Werneck kontrolliert. Im Bereich der Tankstelle beschimpfte und bedrohte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten. Es wird nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, gesucht.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter Tel. 09722/9444-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026

Mehr

Garageneinbrecher in der Rittergasse gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Garageneinbrecher in der Rittergasse gesucht – Wer kann Hinweise geben?

21. Januar 2026
Fasching feiern, aber nicht zu bunt – Kreisjugendpflegerin Theresa Fleischmann informiert über Gefahren durch Alkohol für Kinder und Jugendliche

Fasching feiern, aber nicht zu bunt – Kreisjugendpflegerin Theresa Fleischmann informiert über Gefahren durch Alkohol für Kinder und Jugendliche

21. Januar 2026

Serie an Spind- und Pkw-Aufbrüchen geklärt – Tatverdächtiger bereits in U-Haft

21. Januar 2026
Binge-Watching bei voller Fahrt? – LKW-Fahrer wird auf der A3 herausgezogen

Binge-Watching bei voller Fahrt? – LKW-Fahrer wird auf der A3 herausgezogen

21. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)