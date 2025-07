Mann betritt einfach ein Haus und wird von den Bewohnern vertrieben

OBERLEICHTERSBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Montagmittag gelangte ein Unbekannter durch eine offenstehende Tür in ein Wohnanwesen. Der Mann war augenscheinlich auf der Suche nach Arbeit, als Anwohner ihn in die Flucht trieben. Die Bad Brückenauer Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Am Montag gegen 14:25 Uhr betrat ein Mann ein Wohnanwesen in der Lindenstraße. Die Türe zum Gebäude war unversperrt, sodass der Unbekannte problemlos ins Innere gelangten konnte. Bewohner wurden auf den Mann aufmerksam, der im Flur stand und mit einem handgeschriebenen Zettel um Arbeit oder Geld bat. Die Anwohner vertrieben den Unerwünschten vom Anwesen, der letztlich in Richtung Oberleichtersbach floh.

Polizeibeamte aus Bad Brückenau und Hammelburg waren schnell vor Ort, fahndeten nach dem Mann und vernahmen Zeugen. Nach der Befragung der Anwohner gehen die Beamten davon aus, dass der Unbekannte keine Bedrohung darstellt. Weder gab er sich den Bewohner gegenüber aggressiv, noch hat er etwas gestohlen. Die Beamten ermitteln derzeit aufgrund des Anfangsverdachts des Hausfriedensbruchs. Die Ermittler wenden sich hierbei auch an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Circa 170 cm groß

Ungefähr 35 Jahre alt

Dunkle Haare,

Südländisches Äußere

Weißes T-Shirt und lange Hose

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel. 09741/606-0 entgegen.