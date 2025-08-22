Auto IU

Mann drohte ehemaliger Arbeitgeberin mit Messer?

22. August 2025Letztes Update 22. August 2025
GEMÜNDENAm Donnerstagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr in Gemünden im Landkreis Main-Spessart zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter an seiner einstigen Arbeitsstelle mit einem Messer gedroht haben soll.

Der Mann, der aufgrund einer offenen Geldforderung vorstellig wurde, geriet in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf er das Messer drohend in der Hand gehalten haben soll. Die Polizei traf den Mann an der Örtlichkeit an und hat die Ermittlungen aufgenommen, um die näheren Umstände zu klären.

