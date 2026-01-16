Auto IU

Mann durch Bundespolizei und Feuerwehr aus Gleisbett gerettet

16. Januar 2026Letztes Update 16. Januar 2026
Mann durch Bundespolizei und Feuerwehr aus Gleisbett gerettet
Foto: Feuerwehr Würzburg / Berufsfeuerwehr
Sparkasse

WÜRZBURG – Am Mittwochabend ist ein 44-jähriger Mann am Würzburger Hauptbahnhof beim Aussteigen aus einem Regionalzug zwischen den Zug und die Bahnsteigkante gestürzt. Der deutsche Staatsangehörige landete unter dem stehenden RE 4797 und konnte sich aufgrund seiner Lage nicht mehr selbst befreien. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bundespolizei mussten die Gleise 9 und 10 sperren, um den Mann sicher aus dem Gleisbereich zu retten.

Nach der erfolgreichen Bergung wurde der Verunglückte vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Da der 44-Jährige laut Polizeiangaben stark alkoholisiert war, wurde er zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere möglicher Verletzungen liegen derzeit noch keine genaueren Informationen vor.

Durch den Einsatz und die notwendige Gleissperrung kam es im abendlichen Bahnverkehr am Hauptbahnhof vorübergehend zu Beeinträchtigungen. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen konnten die betroffenen Bahnsteige wieder für den regulären Zugbetrieb freigegeben werden. Die Bundespolizei hat den Vorfall aufgenommen.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Januar 2026Letztes Update 16. Januar 2026

Mehr

Er musste seine lange Schiene herzeigen – Exhibitionistische Handlungen im Regionalexpress nach Schweinfurt

Er musste seine lange Schiene herzeigen – Exhibitionistische Handlungen im Regionalexpress nach Schweinfurt

16. Januar 2026
Körperverletzung am Bahnhof Würzburg – Flüchtender Tatverdächtiger festgenommen

Körperverletzung am Bahnhof Würzburg – Flüchtender Tatverdächtiger festgenommen

16. Januar 2026
Brand eines Müllcontainers – Feuerwehr schnell vor Ort

Brand eines Müllcontainers – Feuerwehr schnell vor Ort

15. Januar 2026
Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

15. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)