Mann entblößt sich vor unbekannter Frau – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie sich ein Mann in der Martinstraße vor einer bislang unbekannten Frau entblößte und an seinem Glied manipulierte.

Die Geschädigte, deren Identität bislang nicht geklärt werden konnte, erkannte die Situation und rannte plötzlich davon. Der 23-jährige Beschuldigte konnte noch vor Ort durch eine Streifenbesatzung gestellt werden und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen der exhibitionistischen Handlung und Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den o.g. Vorfällen geben können bzw. selbst betroffen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.