Mann entblößt sich vor zwei Jugendlichen – Polizei stellt den Tatverdächtigen
OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG – Am Freitagnachmittag hat sich ein 26-Jähriger vor zwei Jugendlichen entblößt und an seinem Glied manipuliert. Die Polizeistreife konnte den Mann unweit des Tatortes antreffen und ein Strafverfahren gegen ihn wegen exhibitionistischer Handlungen einleiten.
Am Freitag, gegen 16:00 Uhr befanden sich eine 17-jährige Deutsche und eine 16-jährge Deutsche auf einer Parkbank auf Höhe der Römerstraße am Radweg Richtung Großwallstadt. Ein Mann suchte den Blickkontakt, öffnete die Hose und manipulierte an seinem Glied. Als die Jugendliche einen Notruf absetzte, entfernte sich der Mann zügig. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Deutschen, auch aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeuginnen unweit des Tatorts festnehmen.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeidienststelle entlassen.
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