Mann gibt sich als Bahnmitarbeiter aus – Bundespolizei findet Cannabis im Koffer

WÜRZBURG / INNENSTADT – Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstagmorgen einen Mann in einem ICE. Hierbei fanden die Polizisten mehrere Gramm Marihuana in dessen Koffer. Der 22-Jährige wurde an die Kripo Würzburg übergeben, die in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen haben.

Am Donnerstag, gegen 06:10 Uhr, kontrollierten Beamten der Bundespolizei einen 22-jährigen Deutschen, der mit einem ICE von Frankfurt in Richtung Würzburg unterwegs war. Der junge Mann trug Arbeitskleidung und gab sich als Bahnmitarbeiter aus. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass kein aktuelles Arbeitsverhältnis mehr bestehe, woraufhin die Kleidung des Mannes sichergestellt wurde. Zudem wurde der Koffer des Mannes durchsucht, indem mehrere hundert Gramm Marihuana festgestellt werden konnten.

Am Würzburger Hauptbahnhof wurde der 22-Jährige Beamten der Kriminalpolizei Würzburg übergeben, die in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen haben. Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte der Mann wieder entlassen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Besitz von Cannabis in nicht geringer Menge sowie dem Leistungsbetrug.