Mann greift Bekannte und Polizisten an – Untersuchungshaft angeordnet

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KITZINGEN – Ein 58-jähriger Mann soll am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine Bekannte mit einer Glasflasche und einem Einkaufswagen angegriffen und leicht verletzt haben. Bei seiner Festnahme soll er zudem versucht haben, einen Polizeibeamten durch einen Tritt zu verletzen. Gegen den Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Nach Angaben der Polizei hielt sich der 58-jährige Deutsche gemeinsam mit mehreren Bekannten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainbernheimer Straße auf. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem der Mann ohne erkennbaren Anlass einen Einkaufswagen sowie eine leere Glasflasche nach einer 25-jährigen Bekannten geworfen haben soll. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab.

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Als die Polizei eintraf, soll sich der Tatverdächtige weiterhin aggressiv verhalten haben. Während der Sachverhaltsaufnahme musste der Mann gefesselt werden. Zudem soll er nach dem Oberschenkel eines Polizeibeamten getreten haben. Der Beamte blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 58-Jährigen einen Wert von rund 1,2 Promille.

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Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung, der versuchten Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.