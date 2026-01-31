Auto IU

Mann in psychischer Ausnahmesituation löst Polizeieinsatz in Würzburg aus
WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Ein 24-jähriger Mann in einer psychischen Ausnahmesituation hat am Freitagmorgen in der Den-Haager-Straße einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht hatte. Die 48-jährige Frau konnte glücklicherweise unverletzt aus der Wohnung flüchten und die Einsatzkräfte alarmieren, woraufhin die Polizei den Tatverdächtigen wenig später widerstandslos festnehmen konnte. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder angrenzende Einrichtungen bestand während des Einsatzes zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt war schnell mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort, um die Situation zu sichern und den Bereich abzusperren. Der junge Deutsche wurde nach seiner Festnahme aufgrund seines instabilen psychischen Zustands direkt in eine psychiatrische Fachklinik überstellt. Weder Passanten noch ein in der Nähe befindlicher Kindergarten waren durch die polizeilichen Maßnahmen in ihrem Ablauf beeinträchtigt oder gefährdet.

Die Beamten haben nun die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang der häuslichen Auseinandersetzung aufgenommen. Der Einsatz konnte nach der Sicherung des Mannes zügig beendet werden. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass die schnelle Meldung der Betroffenen entscheidend dazu beigetragen hat, die Situation ohne körperliche Verletzungen zu klären.

