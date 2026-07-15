Mann mit gefälschten Dokumenten und Waffen aufgegriffen – Polizei ermittelt

GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – Am Montagvormittag fiel ein Mann in einer Drogerie im Ludwig-Pfeuffer-Ring auf, der Fotokopien fertigte und damit offenbar gefälschte Dokumente herstellen wollte. Als die Polizei eintraf, wollte der Mann flüchten und musste zu Boden gebracht werden. Neben gefälschten Dokumenten fanden die Beamten auch Waffen in der Wohnung des Mannes, die sichergestellt wurden.

Am Montag gegen 09:30 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung über einen verdächtigen Mann in einer Drogerie. Nach dem Eintreffen der Polizeistreife sollte der 74-jährige Deutsche kontrolliert werden. Er wollte seinen Namen nicht nennen und versuchte davonzurennen.

In der Folge musste der Mann zu Boden gebracht werden. In seinem Geldbeutel wurde schließlich ein gefälschter Führerschein aufgefunden und sichergestellt. Der Mann hatte zuvor Kopien gefertigt, die nach bisherigem Kenntnisstand zur Herstellung weiterer gefälschter Dokumente dienen sollten.

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Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt. Dort konnten im weiteren Verlauf weitere gefälschte Dokumente und Fälschungsmaterial aufgefunden und sichergestellt werden.

Darüber hinaus fanden die Beamten drei zum Teil technisch veränderte Schusswaffen, für die der Mann keinerlei waffenrechtliche Erlaubnisse besitzt. Die Waffen und die dazugehörige Munition wurden von der Polizei sichergestellt.

Gegen den 74-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ochsenfurter Polizei führt die Ermittlungen.