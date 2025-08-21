Mann mit Handy am Steuer war viel zu schnell und ohne Führerschein

OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN – Dienstagfrüh fuhr ein 31-jähriger Autofahrer über die A 7. Eine Streife der Autobahnpolizei wurde auf den Fahrer aufmerksam, als dieser sein Smartphone während der Fahrt bediente. Darüber hinaus fuhr der Mann knapp 60 km/h zu schnell und einen gültigen Führerschein hatte er auch nicht.

Am Dienstag, gegen 08:20 Uhr, stellte eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck einen Mann fest, der in seinem E-Klasse Mercedes über die A 7 fuhr. Der 31-Jährige saß am Steuer und fuhr alleine in Richtung Kassel. Verbotenerweise bediente er in voller Fahrt sein Smartphone. Schnell war klar, dass der Mann, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, auch deutlich zu schnell über die Autobahn fuhr. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeit von fast 160 km/h.

Die Beamten stoppten den Fahrer und stellten darüber hinaus noch fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und somit gar nicht Auto fahren durfte. Die Fahrt wurde daraufhin unmittelbar beendet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann hat sich nun aufgrund mehrerer Verstöße zu verantworten.