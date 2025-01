Mann mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein 19-jähriger Mann löste am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr einen Polizeieinsatz aus, als er eine Spielzeugpistole in der Eichhornstraße mitführte.

Ein Zeuge meldete, dass zwei Männer im Bereich der Straße unterwegs seien, wobei einer eine Pistole in der Hand halte. Kurz vor dem Betreten eines Geschäfts habe dieser die Pistole in seinen Hosenbund gesteckt.

Die alarmierten Polizeistreifen trafen die beiden Männer in der Eichhornstraße an und stellten die Waffe sicher. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Spielzeugpistole, die optisch kaum von einer echten Waffe zu unterscheiden war. Der 19-Jährige gab an, die Pistole zuvor in einem Geschäft erworben zu haben.

Obwohl beide Männer die Polizeidienststelle wieder verlassen durften, zeigten sie wenig Verständnis für den Polizeieinsatz. Den 19-jährigen Waffenträger erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.