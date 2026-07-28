Mann nach mutmaßlicher Belästigung eines Kindes in Supermarkt festgenommen

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – In einem Supermarkt im Mittleren Weg soll ein 33-jähriger Mann am Donnerstagmittag ein dreijähriges Mädchen unsittlich berührt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf auf dem Parkplatz des Marktes festnehmen.

Gegen 14.00 Uhr befand sich eine Mutter mit ihren beiden Kindern in dem Supermarkt, als ein zunächst unbekannter Mann ihre dreijährige Tochter im Gesäßbereich berührt haben soll. Die Mutter entfernte sich daraufhin mit ihren Kindern aus der Situation und verständigte die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen, einen 33-jährigen Deutschen, noch auf dem Parkplatz des Supermarktes antreffen und in Gewahrsam nehmen. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mit mehr als 1,4 Promille erheblich alkoholisiert war. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche psychische Auffälligkeit.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten.